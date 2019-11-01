HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim 4 oyuncunun fişini çekti Rizespor 11'i çok başka olacak

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 'bazı futbolcuların son şansı' olduğunu vurgulayan Fatih Terim kadroda ciddi değişiklikler yapmak için harekete geçti.

Bu akşam evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, alışık olmayan bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor.

Türk oyuncularını ilk 11'e alması düşünülen Fatih Terim'in Mariano ve Nagatomo'yu Rizespor maçında yedek tutması bekleniyor. Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.

Sabah'ın haberine göre ise Terim, sezon başından bu yana formsuz olan Belhanda ve Feghouli'de artık ısrarcı olmayacak. Cezası biten Ömer Bayram orta sahada oynayacak. Beşiktaş derbisinde son bölümde görev alan ve istekli futboluyla hocasının gözüne giren Adem Büyük de Rizespor maçına 11'de başlayacak.

belhanda

Sinyali vermişti
Teknik Direktör Fatih Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti.

Fikstürü zorlu
Ekim ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın Kasım ayı fikstürü de oldukça zorlu. Bugün Türk Telekom Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, haftaya önce Real Madrid sonra Gaziantep'le deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray milli ara dönüşü Türk Telekom Stadı'nda 5 gün içinde Başakşehir ve Club Brugge'le kritik maçlar oynayacak.

İlgili Haberler
Beşiktaş yönetiminden 36 yaşındaki Atiba Hutchinson için flaş karar Zeljko Obradovic suskunluğunu bozdu taraftara çağrı yaptı Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda tur atlayan takımlar belli oldu Ocak ayında gidiyor deniyordu! Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'da dansöz oynatan futbolcular kararı Fatih Terim şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trafikte yeni düzenleme bugün başladı! Çakarlı araçlar men edilecek
İmamoğlu 'Seçimde destek vermedi' diye spor kulübünün finans kaynağını kesti
HDP'li belediye başkanı 15 kişiyle birlikte gözaltına alındı
Piyasaların kapanış gününde dolar kaç oldu? 1 Kasım dolarda son durum
Bülent Arınç yerin dibine geçiyorum dedi Ahmet Hakan'dan kurtarmaz yanıtı
ABD'li Demokrat vekilin Türkiye itirafı olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 59,61 dolar
Zeljko Obradovic suskunluğunu bozdu taraftara çağrı yaptı
Google Haritalar için Gizli Mod geldi
Turizm gelirleri 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 22 arttı
Hazine 2020 yılında 299.6 milyar lira iç borçlanma yapacak
Kıyamet günü Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi
Yorumlar