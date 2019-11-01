Fatih Terim 4 oyuncunun fişini çekti Rizespor 11'i çok başka olacak

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 'bazı futbolcuların son şansı' olduğunu vurgulayan Fatih Terim kadroda ciddi değişiklikler yapmak için harekete geçti.

Bu akşam evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, alışık olmayan bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor.

Türk oyuncularını ilk 11'e alması düşünülen Fatih Terim'in Mariano ve Nagatomo'yu Rizespor maçında yedek tutması bekleniyor. Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.

Sabah'ın haberine göre ise Terim, sezon başından bu yana formsuz olan Belhanda ve Feghouli'de artık ısrarcı olmayacak. Cezası biten Ömer Bayram orta sahada oynayacak. Beşiktaş derbisinde son bölümde görev alan ve istekli futboluyla hocasının gözüne giren Adem Büyük de Rizespor maçına 11'de başlayacak.

Sinyali vermişti

Teknik Direktör Fatih Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti.

Fikstürü zorlu

Ekim ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın Kasım ayı fikstürü de oldukça zorlu. Bugün Türk Telekom Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, haftaya önce Real Madrid sonra Gaziantep'le deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray milli ara dönüşü Türk Telekom Stadı'nda 5 gün içinde Başakşehir ve Club Brugge'le kritik maçlar oynayacak.