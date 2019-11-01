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Beşiktaş yönetiminden 36 yaşındaki Atiba Hutchinson için flaş karar

2013 yılından bu yana Beşiktaş'ın orta sahasında vazgeçilmez bir isim haline gelen Atiba Hutchinson'ın gelecek sezon da Beşiktaş'ta forma giymesi için harekete geçildi.

İstikrarlı futbolu ve saygın kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Atiba, 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra 2015'te iki yıllık yeni mukavele imzalamıştı. 2017 yılında da sözleşmesi yenilenen oyuncu için 1+1 yıllık kontrat imzalanmıştı.

Beşiktaş'ın başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin de, Kanadalı yıldızın performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Gelecek sezon da oynaması isteniyor
Beşiktaş'ın ikinci kaptanı olan ve takımın taraftarla arasında köprü oluşturan rolü sebebiyle adeta el üstünde tutulan 36 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da forma giymesi için düğmeye basıldı.

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Yönetim, 2 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Atiba'nın rahatlıkla bir sezon daha forma giyebileceğine inanıyor. Bu nedenle yönetimin Ocak ayı transfer döneminden önce başarılı futbolcuyla masaya oturacağı söyleniyor.

Beşiktaş'ın en fazla forma giyen yabancı futbolcusu

Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kalıp galibiyette rol oynayan Atiba, aynı zamanda bu maçla birlikte Beşiktaş'ın en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.

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