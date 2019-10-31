Galatasaray'da dansöz oynatan futbolcular kararı Fatih Terim şaşırttı
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinin ardından dansöz oynatan Lemina, Babel ve Donk için kararını verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişatı sürerken, Babel, Donk ve Lemina'nın sosyal medyada ortaya çıkan dansöz videosu olay yaratmıştı.
Taraftar ikiye bölündü: Babel, Donk ve Lemina’nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.
Yaptırım uygulanmayacak: Habertürk’te yer alan habere göre; bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.
Profesyonellik dışı davranış sergilemediler: Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.