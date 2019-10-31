Galatasaray'da dansöz oynatan futbolcular kararı Fatih Terim şaşırttı

Taraftar ikiye bölündü: Babel, Donk ve Lemina’nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.

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