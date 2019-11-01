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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın mektubunu verdi

Demirören Haber Ajansı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere gittiği Kerem Aydınlar Camisi'ne girerken, kendisinden yardım isteyen Meliha Sarı isimli kadının mektubunu aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti. 

Otizmli oğlunun hastaneye yatırılmasını istedi

Camiye gelişi sırasında Meliha Sarı isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, torununun otizmli olduğunu belirtip hastaneye yatırılması isteğini iletti. 

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. 

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