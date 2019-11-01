Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın mektubunu verdi

Bülent Arınç damadı sorulunca bunu dedi : KHK ile atılınca özelde iş vermediler

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Size verilecek bir görev var mı? sorusuna Binali Yıldırım'dan esprili yanıt