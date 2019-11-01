Metroda cübbeli gence 10. Yıl Marşı'yla taciz! CHP'li vekilin sözleri bomba
Metroda sarıklı cübbeli bir gencin 10. Yıl Marşı'yla taciz edilmesi gündemden düşmüyor. CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu'nun olaya ilişkin sözleri Twitter TT listesinde birinci sıraya oturdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de bir çok kentte coşkuyla kutlanırken birbirinden renki görüntüler sosyal medyada yayılırdı. Ancak kutlamalar esnasında metroda çekilen bir video ise tepkilere yol açtı.
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Kutlamalar sırasında metroda cübbeli-sarıklı adamın özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldığı görüntülere tepki sosyal medyada tepki yağdı.
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Tepki gösterenler arasında CHP'li milletvekili Mehmet Bekaroğlu da var. Bekaroğlu'nun "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?" sözleri Twitter'da TT oldu.
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Bekaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanı: Bunu yapanlar bu ülkeye ve bu millete kötülük ediyorlar...
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