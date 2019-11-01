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Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor bonservis bedeli dudak uçuklattı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Everton'da istediğini elde edemeyen Cenk Tosun, takımdan ayrılma kararı verdi.

Beşiktaş'tan 23 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kendisi için ödenen paranın karşılığını veremedi.

Geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer bulmakta güçlük çeken Cenk Tosun, bu sezon ise kadroya dahi girmekte zorlanıyor. Tosun'un da bu sebeple takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Bonservis bedeli 11 milyon euro

Everton da milli futbolcumuzu gözden çıkarmış durumda. İngiliz kulübünün, 23 milyon Euro'ya aldığı Cenk Tosun'u bonservisiyle satmak istediği söyleniyor. Everton'ın, bonservis bedelini ise 11 milyon euro olarak belirlediği konuşuluyor.

cenk tosun

Gitmesine izin verdi

Everton Teknik Direktörü Marco Silva da, Cenk Tosun hakkında yaptığı açıklamada, "Cenk gitmek isterse hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

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