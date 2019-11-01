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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Aylar sonra kadroda yerini aldı

Beşiktaş'ın milli forveti Burak Yılmaz, sakatlığının geçmesinin ardından yarın oynanacak maçın kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

beşiktaş

Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran

Defans: Enzo Roco, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho

Orta Saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz, Tyler Boyd, Muhayer Oktay, Jeremain Lens, Erdem Seçgin

Forvet: Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby 

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