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Dişçi ilkokul mezunu çıktı! Gerçek doktorun haberi bile yok

ADANA'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin, muayenehane olarak kullandığı evin balkonuna diş hekimi olan R.S.'nin tabelasını astığı, hekimlik diplomasını muayene odasına astığı anlaşıldı. Çevreye kendisini  R.S. olarak tanıtan Osman Nuri B.'nin sahte dişçi olduğunu duyan komşuları, büyük şaşkınlık yaşadı. Komşularından bazıları, yakınlarının Osman Nuri B.'ye tedavi olduğu söyledi.  

Gerçek doktor : Haberim yok

Polis tarafından ifadesine başvurulan gerçek diş hekimi R.S. ise olaydan hiçbir şekilde haberi olmadığını, şüphelinin diplomasını nasıl ele geçirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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