Terazi burçları çevrenizdeki kadınlara dikkat edin Kasım 2019 aylık burç yorumları

Terazi aylık burç yorumlarına göre Kasım 2019 kariyer falında iş yerindeki bir kadın yöneticiyle ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Terazi Kasım 2019 aşk falında hareketlilik görünmüyor sadece evli Teraziler eşlerinden parasal yardım görecekler. Terazi para falına göre beklenmedik gelirler Kasım'da sizi bulabilir.

Kasım ayında Terazi burcunu neler bekliyor? Kasım 2019 Terazi aylık burç yorumlarının ve Terazi Kasım 2019 aşk-ilişki-kariyer-para falının detaylarını sizler için derledik. Terazi burcu Kasım 2019 yorumlarına göre, bu ay bir kadınla olan sıkıntılı ve hassas ilişkilerinizle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu kadın ya bir akrabanız ya da çalıştığınız yerde üst düzey bir yönetici kadın olacak. Bu kadın bir kamu yada özel kuruluşu temsil ediyor da olabilir. Bu ay çevrenizdeki insanların sözlerinden, yorumlarından ve davranışlarından kolayca zarar göreceksiniz. Kasım ayında evinizde evli erkekler eşlerinden para bekleyebilir. Farklı kaynaklardan geliriniz olabilir ancak bu maaş dışı bir gelir olacak. Kasım 2019'u Teraziler genel olarak kadınlarla ilgili bir toplantıyla hatırlayacaklar. Doğum günü, nişan, evlilik, yıldönümü vs. olabilir. Hafif bir sağlık sorunu nedeniyle bu ay dikkatiniz dağılabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Bu ay boyunca, profesyonel veya ticari başarınız için önemli olacak farklı finansal ilişkilere ve taahhütlere sahip olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme, anlaşma veya diğer belgeleri sonuçlandırmak için ideal zaman. Arkadaş veya akraba çevrenizdeki bir kişinin sevgisinden veya samimi yaklaşımından kaynaklı ilginç olaylar yaşabilir, tartışmalara dahil olabilirsiniz. Terazi kadınları Kasım ayında ailelerinin veya kariyerlerinin geleceğini belirleyecek bazı olayları dört gözle bekleyecekler. Terazi erkekleri ise Kasım ayında seyahat etmek ve yurtdışından gelen insanlarla temas kurmak için uygun bir ay geçirecek. Seyahat farklı duygusal deneyimleri de beraberinde getirecek.