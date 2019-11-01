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TSK'dan Kandil ve Haftanin'de nefes kesen operasyon! SİHA ile paketlendiler

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

TSK'nın terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde amansız mücadelesi operasyonları tüm devam hızıyla ediyor, PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Sözde yöneticilerdi

Açıklamada, SİHA ile düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin havaya uçurulduğu bildirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, örgütün sözde yöneticilerinden olduğu öğrenildi.

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