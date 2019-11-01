AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'dan Mahir Ünal'a yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "eleştirin varsa tweet atmazsın" sözlerine partisinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu, “Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar” diyerek yanıt verdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, “Herkes kendine yakışanı yapar. Gözleri olup görmeyeni, kulakları olup duymayanı, dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir” ifadelerini kullandı.

"Eleştirin varsa tweet atmazsın"

Bağımsız Milletvekili Yeneroğlu’nun istifa ederken kullandığı, “AK Partili arkadaşlarımın endişelerimi paylaştığını biliyorum” ifadeleri üzerine Mahir Ünal, “Eleştirin varsa MKYK’de dile getirirsin. Eleştirin varsa tweet atmazsın. Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz” demişti.

"Uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir"

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayrılırken kardeşlik hukukunun muhafazasını arzu ettim. Kardeşlik hukuku ihlal edilirse cevap vereceğimi belirtmiştim. Her şeyden önce MKYK AK Parti’nin haremidir. Bunu ihlal eden ben olmadım. Bulunduğum kurullarda ve toplantılarda uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir” diyerek yanıt verdi.

Ünal’ın ifadelerinin gerçeklikten uzak olduğunu belirten Yeneroğlu, “Dışarıda konuşup içeride söylemeyene hayrola diye sorarlar herhalde! Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar. Gözleri olup görmeyeni, kulakları olup duymayanı, dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir” diye belirtti.

Ayrılırken kardeşlik hukukunun muhafazasını arzu ettim. Kardeşlik hukuku ihlal edilirse cevap vereceğimi belirtmiştim. Herşeyden önce MKYK Ak Parti'nin haremidir. Bunu ihlal eden ben olmadım. Bulunduğum kurullarda ve toplantılarda uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir. pic.twitter.com/Zbp6N0Z4IM — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) November 1, 2019