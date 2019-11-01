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Koç Holding firması Galatasaray'la sözleşme feshetti Ali Koç bilmiyorum dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Koç Holding bünyesindeki Catering firmasının Galatasaray stadındaki sözleşmesinin feshedilmesi hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

Önceki gün BeinSports'a önemli açıklamlarda bulunan Ali Koç, Fenerbahçe'nin kendi stadını kendisinin yaptığını belirterek Galatasaray'a göndermede bulundu.

Başka yerden yapılan bir stadı almakla övünmediklerini ve Fenerbahçe'nin 'statlaşma projesi'nin öncüsü olduğunu belirten Ali Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan bir soruya da yanıt verdi.

"İlgilendiğim bir iş değil"

"Katıldığı programda sunucu Güntekin Onay'ın "Koç Holding bünyesindeki Catering firmasının Galatasaray stadındaki sözleşmesinin fesh edilmesini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Koç Holding bünyesindeki Catering firmasının G.Saray’la sözleşmesi feshedilmiş mi bilmiyorum. İlgilendiğim bir iş değil. Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi."

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