Kadir İnanır Jülide Kural ile aşk pozu evlendiler mi?

Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde instagram hesabı açmış ve Jülide Kural ile olan aşk pozunu 20. yıl anısına etiketiyle paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından ise Jülide Kural kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı araştırması başladı. İşte Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural hakkında merak edilenler...

Jülide Kural kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında araştırmaları Kadir İnanır'ın pozlarını paylaşmasının ardından merak konusu oldu. Kadir İnanır instagram hesabı açmış ve 20 yıllık sevgilisi Jülide Kural ile pozlarını paylaşmıştı. Jülide Kural 54 yaşında ve aslen Adanalı.

Kadir İnanır'ın 20 yıllık hayat arkadaşı olan Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu.

2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 54 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 15'e yakın projede yer aldı