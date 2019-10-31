Akar'ın ziyaret ettiği Müşterek Harekat Merkezi'nde dikkat çeken pano!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor." diye konuştu.
Mehmetçik büyük bir fedakarlık yapıyor
Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve mesleğe adanmışlık ruhuyla karada, denizde ve havada kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "Bütün Silahlı Kuvvetler mensupları, ülkemize, milletimize yönelik ciddi risk ve tehditlere karşı tedbir almak için gece gündüz, dağ bayır demeden, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde büyük bir mücadele içindedir." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın talimatıyla büyük kahramanlıklar yaşandı
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 82 milyonu, 780 bin kilometrekare vatan toprağını, 462 bin kilometrekarelik mavi vatan ile semaların güvenliğinin sağlanması için bugüne kadar gerekeni yaptığını, bundan sonra da artan şiddet ve tempoda yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık, fedakarlık ve başarılarla mevcut duruma gelindiğini dile getirdi.
Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun
Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olduğunu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulayan Akar, "Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz ülkemizin, vatanımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bunlara karşı yönelen her türlü tehdidi, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Yaptığımız faaliyet de bundan ibarettir." dedi.