Akar'ın ziyaret ettiği Müşterek Harekat Merkezi'nde dikkat çeken pano!

Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun

Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olduğunu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulayan Akar, "Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz ülkemizin, vatanımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bunlara karşı yönelen her türlü tehdidi, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Yaptığımız faaliyet de bundan ibarettir." dedi.