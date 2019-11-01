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NBA'i sallayan Joel Embiid ve Karl-Anthony Towns kavgasının cezası açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de maç sırasında kavga ederek oyundan atılan Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony Towns, iki maç men cezası aldı.

NBA yetkililerinin açıklamaya göre, maç sırasında kavga etme ve gerginliği yükselten hareketleri sürdürme gerekçeleriyle Embiid ve Towns'a iki maç men cezası verildiği belirtildi.

Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 iken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi.

Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından taraflar birbirinden ayrılarak oyundan atılmıştı.

Olaylı karşılaşmada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 117-95 mağlup etmişti.

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