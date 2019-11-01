İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Van'da başlatılan KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu operasyonunda 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ından, İç güvenlik operasyomları kapsamında başlatılan KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu operasyonu hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan ‘KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir”