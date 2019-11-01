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Hadi Özışık Bilal Erdoğan fotoğrafı gösterince stüdyo karıştı! Bunu yapmayın

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın önceki gün yayınlanan Gündemin Nabzı programına katılan İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li Haluk Koç'un gösterdiği Bilal Erdoğan fotoğrafına 'Bunu yapmayın!' diyerek tepki gösterdi.

Hadi Özışık, canlı yayında CHP'li Haluk Koç'un "Bilal Erdoğan'ın DEAŞ'lılarla görüştüğünü" iddia ettiği konuşmasından bir resim göstererek "bunu yapmayın!" diye çağrı yaptı.

DEAŞ militanlarının tedavi edilmesi iddiaları

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Gündemin Nabzı programında Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Türkiye'nin Suriye politikasının da gündeme getirildiği programda konu bir anda Türkiye'de DEAŞ militanlarının tedavi edilmesi iddialarına geldi.

Stüdyoda gergin anlar

İddialara tepki gösteren Özışık, "CHP'li Haluk Koç'un elinde bir resimle Bilal Erdoğan ve DEAŞ militanlarının görüştüğünü iddia ettiği" bir fotoğrafı gösterince stüdyo bir anda gerginleşti. 

"Bunu yapmayın"

CHP'lilere seslenen Hadi Özışık'ın, "Bunu yapmayın!" sözlerine karşı çıkan Berhan Şimşek, Haluk Koç'un kendisine verilen bilginin yanlış olmasından dolayı bu konuşmayı yaptığını söyledi.

Hadi Özışık ile Berhan Şimşek arasındaki konuşmada tansiyon yükselince Moderatör Didem Arslan Yılmaz, reklama giderek programa ara verdi. 
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