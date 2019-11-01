Ergenekon davası düşmüştü! İlker Başbuğ Ak Parti'li belediyeye misafir oldu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet” konulu sohbete katılarak bir konuşma yaptı. Başbuğ konuşmasına başlarken “AK Parti’nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu." ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Beyoğlu sohbetlerine konuk oldu. Başbuğ Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşen devrimler ile günümüzde bağımsız ve güçlü Türkiye için atılan adımları değerlendirerek Barış Pınarı Harekatı ve ABD Temsilciler meclisindeki soykırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Barış pınarı harekatı zorunluydu”

Barış Pınarı Harekatı’nın zorunlu olduğunu ve bunda hiç tereddütümüz olmadığını dile getiren Başbuğ, “AK Parti’nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu. Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye’de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız. Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi Güney’den geliyor, siz Kuzey’den geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir. YPG’nin bitmesi demektir. YPG’nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor” dedi.

“ABD'ye sözde soykırım tepkisi”

ABD Temsilciler meclisindeki soykırım kararına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbuğ, ”Soykırımcı deme konusunda sözleşmeye göre yetkili olan tek organ mahkemelerdir. Açık ve net. Diğer Avrupa ülkelerinde de parlamentolar alınmadı mı alındı. En son Amerika Birleşik Temsilciler Meclisi’nden karar aldı. Bu konuda bangır bangır bağırmanız gerekiyor. Siz bu konuda yetkili değilsiniz. Soykırım olmasını iddia edebilmesi için karşı tarafın devletin bu olayı planladığına ve icra ettiğine dair belge koyması lazım. Ne siyasi parlamentolar ne kişiler bu olay soykırımdır deme yetkisine sahip değiller. Yetkili mahkemelerdir. Biz bunu defalarca dile getirdik” diye konuştu.