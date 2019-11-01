Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin Cadılar Bayramı konsepti olay oldu

Özil ve Amine Gülşe ikilisinin bu pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Öte yandan Dün gece kutlanan Cadılar Bayramı'na diğer futbolculardan da yoğun ilgi vardı. İşte Cadılar Bayramı konseptiyle karşımıza çıkan ünlü futbolcular...