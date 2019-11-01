Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin Cadılar Bayramı konsepti olay oldu
Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Mesut Özil dahil birçok ünlü futbolcu da Cadılar Bayramı için çeşitli karakterlere büründü.
Şu anda Arsenal'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan ve taraftarlarından tepki çeken Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile Cadılar Bayramı kutladı. Eşinin sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraf ise kısa süre içerisinde yayıldı.
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Özil ve Amine Gülşe ikilisinin bu pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Öte yandan Dün gece kutlanan Cadılar Bayramı'na diğer futbolculardan da yoğun ilgi vardı. İşte Cadılar Bayramı konseptiyle karşımıza çıkan ünlü futbolcular...
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