FETÖ'cü Adil Öksüz iddianamesinde yeni gelişme

FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 9 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve sözde TSK yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi

Mahkeme heyeti, 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık yönünden açılan davanın ilk duruşmasının 9 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.

İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay, örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bölgesi’ndeki tüm astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki örgüt üyesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivil unsur olarak görev yapmış ve tanık koruma hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade veren "Aksiyon" isimli tanığın, Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasından sonra firar etmesi süreciyle ilgili anlatımlarına yer verildi.