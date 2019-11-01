Hava durumu haftasonu kötü! Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi

TÜRKİYE yağışlı ve soğuk havanın etkisine girerken meteorolojiden hem yağmur hem kar uyarısı geldi.

TÜRKİYE bu gece kışa küçük bir giriş yapacak. Meteoroloji mühendisi Ahmet Uçar, bazı yerlerde 20 santime varan kar yağışı görüleceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara'nın yüksek yerlerinde ise ise sıcaklık 0 dereceyi görecek. Ancak bu soğukların arkası iyi. Zira haftaya pastırma sıcakları geliyor. İşte son hava durumu tahmini ve yeni gelen uyarılar:

Hava sıcaklığı beklentilere uygun olarak bugün yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinde 4-8 derece arasında azaldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı uyarıya göre soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde bazı yerlerde kar yağışı bırakacak. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas , Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

20 santime varan kar

Kar yağışı özellikle gece saatlerinden sonra etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar şu bilgileri verdi:



-Yağışın bu gece devam edeceği ve görüleceği Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olur. il ve ilçe merkezlerinde 1-5 cm, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 20 cm üzeri kar yağışı meydana gelebilir.