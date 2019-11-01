Cristiano Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu rekorları altüst ediyor

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr, Juventus U-9 takımıyla çıktığı 28 maçta tam 58 gol attı.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferiyle oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da takımın alt yapısında forma giymeye başlamıştı.

Sosyal medyada yer alan Football Talent Scout isimli hesabın paylaşımına göre Juventus'un U-9 takımında oynayan Ronaldo Jr. şimdiye kadar çıktığı 28 karşılaşmada 58 gol attı, 18 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo ise Juventus formasıyla çıktığı 54 maçta 34 gol attı.





Benden daha iyi olacağını söylüyor



Oğlunun performansından dolayı gurur duyduğunu belirten Portekizli yıldız, "Benden daha iyi olacağını söylüyor ama bu biraz zor" şeklinde konuştu.