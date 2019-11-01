20 santime varan kar uyarısı! Haftaya pastırma sıcakları geliyor

TÜRKİYE bu gece kışa küçük bir giriş yapacak. Meteoroloji mühendisi Ahmet Uçar, bazı yerlerde 20 santime varan kar yağışı görüleceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara'nın yüksek yerlerinde ise ise sıcaklık 0 dereceyi görecek. Ancak bu soğukların arkası iyi. Zira haftaya pastırma sıcakları geliyor. İşte son hava durumu tahmini ve yeni gelen uyarılar: