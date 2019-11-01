Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralananlar var!

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İsmail Danışan (64) yönetimindeki otomobil, Sındırgı- Demirci yolunun Emendere Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Ağır hasar alan araçta sıkışan sürücü ile Tayyibe Danışan (61) ve Fatih Emin Danışan (27) itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Emin Danışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Tayyibe Danışan ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gönderildi.