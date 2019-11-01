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Galatasaray taraftarının sabrını taşıran Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak birkaç maça çıkmasının ardından sakatlanarak haftalardır ortalıkta gözükmeyen Falcao'nun dönüş tarihi netleşti.

Sarı kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalamasıyla büyük ses getiren Radamel Falcao, bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçında da olmayacağı belli olmuştu.

Bu haber sonrası taraftarın iyice tepkisini çeken Kolombiyalı golcünün sahalara dönüş tarihi sonunda netleşti.

Real maçına çıkabilecek
Radamel Falcao, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile yapacağı karşılaşmaya ise yetişecek.

falcao

Taraftarın gözünden düşen Falcao, Terim'in görev vermesi halinde Kolombiyalı sarı kırmızılıların gol umudu olacak.

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