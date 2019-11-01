Bakan Berat Albayrak: Reel sektöre 24,5 milyar liralık kredi tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24.5 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu. Albayrak, "Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından İVME Finansman Paketi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24.5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadesini kullandı.

- "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme" vurgusu

Albayrak, paylaşımında, sanayi ve sera alanlarında kullandırılan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin infografiğe de yer verdi.

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, ihracat ve katma değerli ürün üretimi ile yerli makine alımını destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor." ifadesinin kullanıldığı infografiğe göre, 30 Eylül'de 9,5 milyar lira düzeyinde bulunan tahsis edilen kredi limiti, 31 Ekim itibarıyla yüzde 130 artışla 21,9 milyar liraya yükseldi.

30 Eylül'de 3,3 milyar lira olan kredi kullandırım tutarı da 31 Ekim itibarıyla yüzde 187 artışla 9,45 milyar lirayı buldu.

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı 2,55 milyar lira oldu. Ham madde sanayisinde 3 bin 106 firmaya 14 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 544 firma 5 milyar lira kredi kullandı.

Makine imalat sanayisinde de 2 bin 371 firmaya 6,3 milyar lira kredi sağlandı, 2 bin 413 firmaya 3 milyar lira kredi kullandırıldı.

Böylece, "İVME Finansman Genel" ve "İVME Sera" olarak açıklanan destekler kapsamında ekim ayında toplam 24,5 milyar liralık kredi kullandırılmış oldu.