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Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır sorgulama ekranı

Geleceğe Nefes kampanyası nedir ve katılım belgesi nasıl alınır araştırması vatandaşın gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyası ile 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “11 Kasım 2019'da saat 11:11'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR: Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

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