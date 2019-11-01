Turabi ABD'deki War of the Worlds yarışmasından apar topar ayrıldı

Geçtiğimiz yıl ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a katılıp şampiyon olan Turabi Çamkıran, bu yıl da aynı yarışmaya katılmış ve 1 milyon dolar için savaşacağını duyurmuştu. Ancak Turabi, bir yarışmacıyla ettiği kavga nedeniyle programı bıraktığını açıkladı.