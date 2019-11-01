Turabi ABD'deki War of the Worlds yarışmasından apar topar ayrıldı
Turabi Çamkıran, ABD'de ikinci kez katıldığı War of the Worlds programında kavga edince yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a katılıp şampiyon olan Turabi Çamkıran, bu yıl da aynı yarışmaya katılmış ve 1 milyon dolar için savaşacağını duyurmuştu. Ancak Turabi, bir yarışmacıyla ettiği kavga nedeniyle programı bıraktığını açıkladı.
Yarışma esnasında kendisine tepki gösteren rakibiyle kavgasını sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, yarışmadan diskalifiye olmadığının altını çizerek kendi isteğiyle ayrıldığının altını çizdi. Turabi, yarışmaya bir daha dönmesi halinde ise kavga ettiği kişiye tehditler savurdu.
Bütün kemiklerini kırarım: Turabi, yaptığı açıklamada "Onurum 1.000.000$'dan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl şampiyon olmuştu: Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon olmuştu. Başarısıyla yarışmaya damga vuran Turabi, yaklaşık 5 milyon TL'lik ödülün de kazanmıştı.