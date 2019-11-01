Trabzonspor'da flaş sakatlık! Daniel Sturridge'den kötü haber geldi

Sezon başından beri sakatlıklardan başını kaldıramayan Trabzonspor'a bir kötü haber de golcü Daniel Sturridge'den geldi.

Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel ve Ivanildo gibi isimlerinden haftalardır yoksun olan Trabzonspor'da bir yeni isim daha sakatlandı.

Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen ve 60.dakikada oyundan çıkan Sturridge’in çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edildi.

1-3 hafta arası oynayamayacak

Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturridge’in sakatlığı nedeniyle 1 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sturridge iyileşme sürecine bağlı olarak Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipten Sturridge hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, ‘Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir’