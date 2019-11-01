HABER /  GÜNCEL

Tutukluluğunun ikinci yılında Osman Kavala'dan çok konuşulacak mektup

Tutukluluğunun ikinci yılında mektup yazan Osman Kavala, "Bu eziyet dönemini en az hasarla geçirmeye gayret ediyorum" diye yazdı.

Gezi eylemleri nedeniyle tutuklanan ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala tutukluluğunun ikinci yılında hapishaneden dışarıya bir mektup ile seslendi.

"Somut delil ortaya konmadan..."

Somut deliller olmadan suçlandığını belirten Kavala, mektubunda "Sorunun kaynağında somut delil ortaya konmadan ağır suçlamaların yapılmasını, tutuklama ve mahkumiyet kararları verilmesini meşru gören bir tavır, hukuku araçsallaştıran bir anlayış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"En az hasarla geçirmeye gayret ediyorum"

'Karşı komşum' olarak bahsettiği Eren Erdem'in tahliyesine çok sevindiğini belirten Kavala, "Eşimin, ailemin ve tüm dostların desteğiyle bu eziyet dönemini en az hasarla geçirmeye gayret ediyorum" dedi.

Kavala’nın mektubu şöyle:

Silivri’de ikametimin ikinci yılı tamamlandı. Eşimin, ailemin ve tüm dostların desteğiyle bu eziyet dönemini en az hasarla geçirmeye gayret ediyorum. 

Buradayken komşularımın, tanıdıklarımın tahliye edilmeleri karamsarlığımı hafifletiyor. Karşı komşum sevgili Eren Erdem’in tahliye olmasına çok sevindim. Bizim mahkemede üç celse gerçekleşti. Yapılan savunmalarda suçlamaların delile dayanmadığı, suçlananların şiddete yönelik hiçbir faaliyette bulunmadıkları, aralarında da örgütsel bir bağ bulunmadığı bence yeteri kadar açıklık kazandı.

Savunma avukatları, kurgusu, hukuk dışı yapılan telefon dinlemeleri ve ihbar mektuplarıyla, bu iddianamenin Gülencilikle suçlanan polis ve savcıların çalışmasına dayandığını ortaya koydular.

Bu iddianame adalete hizmet işlevini yerine getirmekten uzak; Gezi Protestolarına katılanları itibarsızlaştırmaya ve benim tutukluluğumu devam ettirmeye yarıyor. Bu iddianamenin savunulmasının yargıyı yanıltma yöntemlerine ve bunları üreten anlayışa onay verilmesi anlamına geldiğini düşünüyorum.

İddianamede temel deliller olarak kullanılan, ama delil niteliği taşımayan, hukuksuz biçimde elde edilmiş telefon konuşmalarıyla benim ve diğer suçlananların cezaya çarptırılmasının mümkün olmayacağını hakimlerin de gördüklerine eminim. Ancak, olsa olsa kısa tutuklamalar için geçerli olabilecek, tutuklama için kesin delil gerekmez akıl yürütmesi sonucu tutukluluğum uzatılmakta, yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşmekte.

TBMM’de kabul edilen yargı reformu paketinin hazırlanış nedenlerinin en önemlisi yargısal tasarrufun meşruiyetine zarar veren temel hak ve özgürlüklere yapılan orantısız müdahaleler olarak açıklanmıştı. Kanaatimce tutuklama sürelerine sınır konması, bu vahim durumu gidermeye yetmeyecek zira, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin meşruiyet zemininden uzaklaşmasının asıl nedeni tutuklama sürelerinin uzaması değil; tutuklama sürelerinin uzaması sorunun nedeni değil sonucu.  

Sorunun kaynağında somut delil ortaya konmadan ağır suçlamaların yapılmasını, tutuklama ve mahkumiyet kararları verilmesini meşru gören bir tavır, hukuku araçsallaştıran bir anlayış bulunuyor.

Gerçek bir yargı reformu için kişi özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu olursa, hiç kimsenin, hiçbir siyasetçinin ya da kamu görevlisinin, bu kutsal hakka keyfi olarak müdahale etme yetkisine sahip olmadığı anlaşılacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cübbeli-sarıklı adama 10. Yıl Marşı'yla metroda taciz! CHP'li vekilin sözleri olay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak: Reel sektöre 24,5 milyar liralık kredi tahsis edildi
Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır sorgulama ekranı
Rusya'dan S-400 açıklaması! Kritik bölgeye kıtalararası füze yerleştirdiler
Galatasaray taraftarının sabrını taşıran Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu
Canan Karatay 'kışın sofrada yeri yok' dedi üreticiler ayağa kalktı
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor bonservis bedeli dudak uçuklattı
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Atilla'dan çarpıcı açıklama: ABD’de psikolojik baskıya maruz kaldım
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
İstanbul susuz mu kalacak? İSKİ'den 'su sıkıntısı' açıklaması
Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor Udinese'den kovuldu
Ankara'da Çankaya belediyesinin servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3600 ek gösterge son haberleri kimlerin maaşı artacak yeni bilgi
Yorumlar