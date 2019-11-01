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İstanbul susuz mu kalacak? İSKİ'den 'su sıkıntısı' açıklaması

Son günlerde İstanbul'un suyunun az kaldığı konuşuluyor. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, kış aylarına yüzde 40'lı değerlerle girmenin İstanbul için optimum seviyeler olduğunu belirterek "Bugün de bu değerlerdeyiz. Önümüzde bizi bekleyen yağışlı bir dönem bulunuyor. Su kaynaklarımız yeniden takviye olacak ve su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla yüzde 41,7 mevcut su hacmi bulunan barajlar ve ilave kaynaklar sayesinde kentin ihtiyacı olan su rezervine sahip olduğu bildirildi.

"İstanbul için optimum seviyeler"

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, 6 aylık yağışlı döneme girildiğine değinirken, şu bilgileri verdi:

Yaptığımız hesaplamalara göre kış aylarına yüzde 40'lı değerlerle girmek, İstanbul için optimum seviyelerdir. Bugün de bu değerlerdeyiz. Barajlar dışında içme suyu edindiğimiz Melen ve Yeşilçay gibi kaynaklarımız var. Önümüzde bizi bekleyen yağışlı bir dönem bulunuyor. Mevsim normallerinde geçeceğini öngördüğümüz dönemle birlikte su kaynaklarımız yeniden takviye olacak ve su sıkıntısı yaşamayacağız.

"Geri sayım saati başlatmak doğru değil"

Barajlarda 361 milyon metreküp su hacmi bulunduğunu ve kente günde ortalama 2,9 milyon su temin edildiğini kaydeden Taşer, kentin içme suyunun büyük bir kısmının baraj ve göllerden karşılandığını, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden günde 1 milyon metreküpe yakın su temin edildiğini, bir diğer kaynağın da derin sondaj kuyuları ve küçük sulama göletleri olduğunu anlattı.

Taşer, barajların mevcut su hacmini günlük kullanıma bölerek geri sayım saati başlatmanın doğru bir yaklaşım olmadığına işaret ederek, günlük 1 milyon metreküpe yakın su temin edilen Melen'den, projenin aktif hale geçmesiyle İstanbul'un 2 milyar metreküplük su hacmine sahip olacağını belirtti.

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