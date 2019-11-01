Hakan Atilla'dan çarpıcı açıklama: ABD’de psikolojik baskıya maruz kaldım

ABD'de tutuklu kalıp döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olan Hakan Atilla, ABD'de hapishanede psikolojik baskıya maruz kaldığını açıkladı.

Hakan Atilla, sık sık hapishane değiştirdiğini, psikolojik baskıya maruz kaldığını söyleyerek "Birileriyle dostluk kurmamı engellemeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Murat Kelkitlioğlu’na konuşan Atilla, tutuklu kaldığı süre boyunca defalarca tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi.

"Tam bir psikolojik harp yaşadık"

Atilla, hapishanede yaşadıklarını şöyle anlattı: Belki göğüs göğüse değil ama tam bir psikolojik harp yaşadık diyebilirim. Çok defa tek kişilik hücrelerde kaldım. Daha sonra da iki kişilik hücrelere aldılar. Zaten Türkiye’deki gibi koğuş sistemi yok ABD’de. İki kişilik hücrelere aldıklarında da buralarda çok fazla tutmadılar beni. Sık sık hapishane değiştirdim. Birileriyle dostluk kurmamı engellemeye çalıştılar. Bu nedenle hapishane hapishane dolaştım. Avukatlarımla görüşmek bile çok zordu.

Kısacası anlayacağınız psikolojik baskıya maruz kaldım.