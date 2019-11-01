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Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a validen destek ziyareti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcuları ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenmanı ziyaret eden Günaydın ve Büyükkılıç'ı, Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı.

Fenerbahçe maçı öncesi takıma moral veren Günaydın ve Büyükkılıç, futbolcular ve teknik heyetle de bir süre sohbet etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, futbolculardan pazar günü iyi futbol ve galibiyet beklediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar." ifadesini kullandı.

Futbolculara baklava ikramında da bulunan Günaydın ve Büyükkılıç, daha sonra Kayserispor yöneticileriyle toplantı yaptı. 

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