Murat Kurum'dan Boğaz'da İmar Yetkisi açıklaması: İmamoğlu'nun yetkisi alınıyor mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son günlerde tartışma yaratan Boğaziçi yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok" diye konuştu.

"Belediyelerde üst düzey atamalar gibi bize gelmiş bir tasarı yok" açıklaması yapan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerin genel sekreteri ve müdürünü atama talebi de yok" dedi.

"İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir." diyen Murat Kurum, "Burada tarihi yapıları korumak amacımız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Kaçak yapıların satılamayacağına şerh getirilecek"

-Kanun yapma yetkisi meclistedir. Değerle alakalı problem, ada bazında çalışmalar, kaçak yapılaşmayla ilgili tapuya şerh koyulması... Düzenleme yapılınca yürürlüğe girilince kaçak yapıların satılamayacağına ilişkin şerh getirilecek. Aynı Kapadokya'da Bodrum'da yaptığımız gibi.

"Depozito uygulamasına geçeceğiz"

-2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma

-Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu.Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur.

İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir.

"Yetki İBB'de değil"

-Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden olmayan yetkisini almak söz konusu değildir.