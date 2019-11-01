MSB'den Suriye'de ilk Türkiye-Rusya ortak devriyesi ile ilgili açıklama

Türkiye ile Rusya'nın Güvenli Bölge'de gerçekleştirdiği devriye tamamlandı. 4 saat süren devriyeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda rejim askerlerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüleri paylaştı.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

MSB, kara devriyesinin 5-6 saat sürmesinin planlandığını belirtmişti. İlk devriye 4 saat 4 dakika sürdü. İlk ortak kara devriyesinin sonlanmasının ardından MSB'den açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.

400'den fazla mayın etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.

1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.''

Aynı zamanda Türk Askeri, Suriye'nin Kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 suriye rejimi askerini ele geçirmişti. Milli Savunma Bakanlığı Esad askerlerinin Rusya'ya verilme görüntülerini de paylaştı.

Esad askerlerinin Rusya'ya verilme görüntüsü

Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.

Esad'ın 18 askerinin, Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.