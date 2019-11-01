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Giresun'da korkutan heyelan: Yaralılar var

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında yamaçtaki toprak yığını yola sürüklendi.

Heyelan sırasında yolda seyir halindeyken toprak yığınıyla sürüklenen iki araçtaki 3 kişi yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım heyelan nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.

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