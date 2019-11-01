Trump'tan çarpıcı tweet: DAEŞ'in yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "DAEŞ'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada DAEŞ'in yeni bir lideri olduğunu ve bunun kim olduğunu bildiklerini söyledi.
Bağdadi'nin halefi de öldürülmüştü
Trump, 27 Ekim'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasından iki gün sonra bir numaralı halefinin de Amerikan birliklerince yok edildiğini açıklamış ancak isim vermemişti.
ISIS has a new leader. We know exactly who he is!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019
Ne olmuştu?
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla öldüğünü açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.