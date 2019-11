Trump'tan çarpıcı tweet: DAEŞ'in yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada DAEŞ'in yeni bir lideri olduğunu ve bunun kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Bağdadi'nin halefi de öldürülmüştü

Trump, 27 Ekim'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasından iki gün sonra bir numaralı halefinin de Amerikan birliklerince yok edildiğini açıklamış ancak isim vermemişti.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!