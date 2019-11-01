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Google'a salak şoför yazınca ben çıkıyorum! Barış Özer'in isyanı

ANTALYA'da şoförlük yapan Barış Özer, iyilik yaptı ancak olay öyle bir şekilde yansıdı ki şimdi googleda salak şoför diye çıkıyor.

Antalya’da VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı’nda İranlı Turist Ali Jafari’nin düşürdüğü cüzdanı bulan ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim eden toplu ulaşım esnafı Barış Özer, 30 Ekim günüyse yine, otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu.

Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.

Otobüste karısını unutan oldu

google salak şoför barış özer
Güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip “Karısı unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca’ deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz.” dedi.

Salak şoför yazınca ben çıkıyorum

google salak şoför barış özer
Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google’ye ‘Salak şoför’ yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum.” diye konuştu.

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