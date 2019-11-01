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Galatasaraylı Türk futbolcuların cuma namazı görüntüsü sosyal medyayı salladı

Evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın Türk futbolcularından Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık, cuma namazına gitti.

Sarı-kırmızılı futbolcuların cuma namazındaki fotoğrafı sosyal medyada çokça etkileşim aldı.

Florya'da namaz kıldığı öğrenilen Türk futbolcuların fotoğrafı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dansöz oynatan yabancı futbolculara gönderme olarak nitelendirildi.

cuma namazı

Dansöz görüntüleri tepki çekmişti

Öte yandan sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları Lemina, Donk ve Babel'in derbi sonrası bir doğum günü partisinde dansöz oynattığı görüntüler basına yansımış ve oldukça tepki çekmişti.

dansöz

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