HABER /  GÜNCEL

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynularab'ın güneyindeki üssüne yeniden yerleşmeye başladı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.

ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı TIR, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Aynularab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı. Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.

ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.

AA, önceki gün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu.

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

ABD ordusu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan ABD'ye Suriye'de petrol kaçakçılığı suçlaması
THY'den Boeing 737 NG açıklaması! Çatlak mı var?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
Galatasaraylı Türk futbolcuların cuma namazı görüntüsü sosyal medyayı salladı
Kemal Tanca’dan kötü haber! Ayakkabı devi konkordato başvurusu yaptı
Murat Kurum'dan Boğaz'da İmar Yetkisi açıklaması: İmamoğlu'nun yetkisi alınıyor mu?
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Yunus Akgün’ün sözleşmesi uzatıldı
Yay burçları sabrınıza güvenin acele etmeyin Kasım 2019 aylık burç yorumları
Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı
Trump'tan çarpıcı tweet: DAEŞ'in yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Google'a salak şoför yazınca ben çıkıyorum! Barış Özer'in isyanı
10 Kasım şiirleri kısa duygusal ilkokul 10 Kasım şiirleri
Yorumlar