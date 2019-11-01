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İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya dön çağrısı

Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunarak, Washington'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, inşaat sektörüne yaptırım uygulamanın, ABD'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Zarif, İran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, "ABD kendisini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmeli" değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımları duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için ülkesini çekmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu 'yabancı terör örgütleri' listesine almıştı.

Buna rağmen İran ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu açıklayan Trump'a karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

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