Selçuk Özdağ’dan akıllara zarar TRT paylaşımı

AK Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Meral Akşener’in grup toplantısında konuştuğunu düşünerek aslında hiç gerçekleşmeyen İYİ Parti’nin grup toplantısı için TRT’yi suçlamaya kalktı.

Selçuk Özdağ, İYİ Parti'nin olmayan grup toplantısını yayınlamadı diye TRT’yi suçlarken bu konuda twıtter'dan bir de paylaşım yaptı.

Selçuk Özdağ paylaşımında, “Salı günü AK Parti, MHP ve CHP'nin grup toplantılarını canlı yayınlayan TRT, Meral Akşener'in konuşmasını ekrana getirmeyerek neye,kime hizmet ediyor.Bu yanlış uygulama derhal terkedilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Oysa 30 Ekim Salı günü sadece Ak Parti ve CHP’nin gurup toplantıları vardı ve TRT Haber her iki toplantıyı da canlı yayınladı. TBMM’de grubu olan diğer partiler ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle grup toplantısı yapmamayı tercih etmişti.

Sosyal medyada konunun ortaya çıkmasının ardından birçok kişi Özdağ'a tepki göstererek 'olmayan grup toplantısı nasıl yayınlansın' şeklinde mesajlar attı.