THY'den Boeing 737 NG açıklaması! Çatlak mı var?

737 MAX krizini henüz tam atlatamayan ABD’li uçak üreticisi Boeing'in başı yine büyük dertte! Çatlak nedeniyle dünya genelinde 50'nin üzerinde Boeing 737 NG tipi uçaklar seferden çekilirken, TÜRK Hava Yolları da harekete geçti.

Boeing'in 737 NG tipi yolcu uçaklarından "çatlak" krizi yaşanıyor. Bazı uçakların kanat bağlantılarında çatlak tespit edilirken, dünya çapında 50'nin üzerinde 737 NG tipi uçak seferden çekildi. Çatlak krizinin ardından THY'den açıklama geldi.

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, Boeing 737 NG tipi bir uçaklarından birinin çatlak nedeniyle acil iniş yaptığını, 32 uçağın ise incelemeye alındığını açıkladı.

THY HAREKETE GEÇTİ ABD’li uçak üreticisi Boeing tarafından üretilen bazı 737NG uçaklarındaki kanat ve gövdeyi birbirine bağlı tutan parçada sorun çıktığı yönündeki haberler üzerine, bahsi geçen uçak tipini filosunda bulunduran Türk Hava Yolları da harekete geçti.

Türk Hava Yolları(THY), bazı Boeing 737NG uçaklarının gövde ve kanat birleşiminin bulunduğu bölümdeki bir parçada yaşanan soruna ilişkin KAP’a yaptığı bildirimde, “Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır” açıklamasında bulundu.

THY, filosundaki Boeing 737 NG serisi uçaklara ilişkin KAP'a bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından, Boeing 737NG serisi uçaklar için 3 Ekim 2019 tarihinde belirli konma sayısına ulaşanlarının, kanat ve gövde birleşim bölgelerinin periyodik kontrolüne ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Direktif kapsamına giren yaklaşık 20 adet uçağımızın teknik incelemeleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklarımızdan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir. Ortaklığımız uçuş güvenliğini her zaman birinci öncelikte tutan ve tutmaya devam edecek olan bir yaklaşımla ilgili üreticiler ve havacılık otoriteleri ile koordineli çalışmaya devam etmektedir."