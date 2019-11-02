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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG ligde yara aldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Fransa Ligue 1'in 12. haftasında deplasmanda Dijon'a 2-1 mağlup oldu.

Gaston Gerard Stadı'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG'yi ağırladı.

Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Dijon puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükselirken, lider Paris 27 puanda kaldı.

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