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Fitch 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunda olumlu bir adım attı

Dünyaca ünlü Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 7 yılın ardından Türkiye ekonomisi için iyi bir haber geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltti.

2020 enflasyonunu yüzde 12 olarak tahmin eden Fitch, aynı yıl için yüzde 3,1 büyüme öngörüyor. 2021 yılı için ise enflasyonu yüzde 10 olarak tahmin eden kuruluş, ayyıl için büyüme tahminini 3,6 olarak açıkladı. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Fitch, dış finansman ihtiyacının yüksek olduğuna dikkat çekerek "kırılganlık kaynağı" olduğunu söyledi.

7 yıl aradan sonra ilk olumlu değerlendirme 

Fitch, bu kararıyla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin karnesine dair olumlu bir değerlendirme yaptı. Kuruluş, en son 2012 kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ardından kredi notu ya da görünümüne ilişkin yükseltme yapmamıştı.

Fitch temmuz ayında not düşürmüştü 

Fitch son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşürmüş, not görünümü negatif olarak teyit etmişti. Not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını ve S-400'ler nedeniyle ABD'den olası yaptırım riskini göstermişti.

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