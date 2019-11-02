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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Rekabet Kurulu Başkanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığa ise Arslan Narin atandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan görevden alındı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Gönen, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Bahçacıoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Yapıcıer ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın Albak'ın ataması yapıldı.

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