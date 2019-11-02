Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

THY'den Boeing 737 NG açıklaması! Çatlak mı var?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Hulusi Akar, madalya kazanan güreşçileri kabul etti

İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti