İdrar kaçırmaya karşı doğal tedavi edici karışım tarifi

İdrar kaçırma neden olur, nasıl tedavi edilir? İdrar kaçırma bitkisel kürlerle idrar kaçırmaya çözüm bulabilirsiniz. İdrar kaçırmayı önleyici doğal karışımda sarı kantaron, civan perçemi ve meşe kabuğu bitkileri kullanılıyor. İdrar kaçırma çözümü olan kürün hazırlanma ve kullanım detayları haberimizde.

İdrar kaçırma neden olur nasıl tedavi edilir? Özellikle kadınlar arasında sık sık görülen idrar kaçırma için bitkisel bir tedavi arıyorsanız İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'in idrar kaçırmaya karşı doğal tedavi edici karışım tarifini kullanabilirsiniz. İdrar kaçırma soruna çözüm arayanlar için hazırlanacak karışım için 10 gram sarı kantaron otu, 20 gram civanperçemi ve 10 gram meşe kabuğuna ihtiyacınız var. İdrar kaçırmayı tedavi edici karışım için malzemeleri 1 bardak kaynar suyun içine atıp 10 dakika demlenmesi için bırakın. Ardından süzdüğünüz karışımı günde 2 kez birer fincan içebilirsiniz. Karışımın normalde aç karınan tüketilmesi gerekir. Ancak aç karnına içmekte zorlananlar için yemeklerden 1 saat sonra tüketilmesi de mümkün. İdrar kaçırmayı tedavi edici karışımı 2 ay düzenli kullanıp 2 hafta ara vermeniz gerekmekte.

Not: İlaç kullananlar ile güneşlenenler sarıkantoron bitkisi kullanamaz.

İdrar kaçırma neden olur?

İdrar kaçırma sorunu, aşırı aktif mesane sonucu açığa çıkmaktadır. Erkeklerde nadiren görülen idrar kaçırma, genellikle öksürme, aksırma gibi stres yaratan fiziksel çaba sırasında veya ani, güçlü bir idrara çıkma isteğiyle ortaya çıkmaktadır. Daha çok kadınlarda görülen bu sorunun gelişiminde; yaş, doğurganlık sayısı, zorlu doğum, zayıf bağ dokusu, şişmanlık, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, anal yetmezlik ve mesane sarkıklığı, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörleri önemli rol oynamaktadır.

İdrar kaçırma sorunu nasıl tedavi edilir?

Normal bir idrara çıkma için, pelvik tabanı oluşturan kemik, bağ ve kas dokusundan oluşan anatomik yapıların ve periferik sinir sisteminin sağlıklı çalışması gerekmektedir. Söz konusu yapılardaki bağ dokusunun zayıflaması ya da kopması işlev kaybına, aşırı aktif mesaneye ve istemsiz idrar kaçırmaya yol açmaktadır. Tedavide ilk basamak mesane rehabilitasyonudur. Bu yöntem; hafif-orta derecede semptomu olanlar, stres tipi idrar kaçırma için cerrahi tedavi bekleyenler, cerrahi tedaviyi kabul etmeyenler, doğurganlık yaşında olup gebelik planlayanlar ve cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar için uygundur.

Günde 7 kereden fazla idrara çıkıyorsanız dikkat!

Mesane rehabilitasyonu; yaşam tarzı değişikliğinden işeme programlarına, mesane eğitiminden pelvik taban kas egzersizlerine dek farklı yöntemleri kapsamaktadır. Tedaviye başlamadan önce hastadan 24 saat boyunca idrara çıkma günlüğü tutması istenmektedir. Bu veriler, bir günlük periyotlarla hastanın sıvı alımı ile atım miktarını gösterir. İdrara çıkma günlüğünde hasta aldığı ve çıkarttığı sıvı miktarı ile frekansını 24 saat boyunca kaydetmektedir. Ayrıca alınan sıvının cinsi, kaçırma epizotları, idrara çıkma sıklığı ve idrar kaçırma anındaki aktivite de saatleriyle birlikte kaydedilmelidir. Hastadan alınan bu günlükle idrar volümü, idrara çıkma sıklığı, ne sıklıkta kaçırma olduğu ve bunu artıran ya da azaltan durumların nedenine karar verilmektedir. Sağlıklı bir kişi için günlük idrara çıkma sıklığı gündüz 4-6, gece de 1-2 arasında olmalıdır. Dolayısıyla gündüz 7’den fazla idrara çıkmak normal kabul edilmemektedir.

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar nelere dikkat etmeli?

- Aşırı sıvı alımı azaltılıp, yetersiz sıvı alımı artırılmalıdır.

- Günde en az 1,5-2 litre sıvı tüketilmelidir.

- Gece uyumadan dört saat önce sıvı alımından kaçınılmalı, yatmadan önce mesane boşaltılmalıdır.

- Akşam saatlerinde sulu meyve ve sebze tüketiminden uzak durulmalıdır.

Aşırı kafeinli, asitli, baharatlı yiyecek ve içecekler ile aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

- Fiziksel aktivite artırılmalı, kilo vermeyi destekleyecek şeklide dengeli ve düzenli beslenilmelidir.

- Varsa sigara alışkanlığından vazgeçilmelidir.

- Kronik kabızlık ve tuvalete çıkarken zorlanmanın önlenmesi için diyete lifli gıdalar eklenmelidir.

- Rutin bir tuvalete çıkma programı oluşturulmalı ve şiddetli durumlarda rahatlatıcı tedaviler uygulanmalıdır.