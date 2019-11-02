HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda aslan kesiliyor

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde puanını 16'ya çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Ayrıca Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Son mağlubiyeti
Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan şok Bağdadi açıklaması
Fitch 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunda olumlu bir adım attı
ABD'nin skandal Türkiye raporu aynı ifadeler tekrarlandı
Donald Trump'tan Erdoğan ve Suriye açıklaması: Petrolü seviyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG ligde yara aldı
Van'da gri listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BMMYK, Türkiye'nin "güvenli bölge" teklifini incelemek için ekip kuracak
İdrar kaçırmaya karşı doğal tedavi edici karışım tarifi
Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e yenildi
10 Kasım şiirleri kısa duygusal ilkokul 10 Kasım şiirleri
Yorumlar