Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda aslan kesiliyor
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde puanını 16'ya çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.
Ayrıca Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.
Son mağlubiyeti
Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.