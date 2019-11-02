Fatih Terim kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim sarı kart gördü.

Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi’nin Florin Andone’ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim’e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı.

Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.

FIFA yürürlüğe koydu

FIFA’nın bu sezon yürürlüğe koyduğu kural ile artık teknik direktörler de kart görebiliyor.