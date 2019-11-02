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Yekta Saraç açıkladı YÖK'ten üniversite programlarında yeni düzenleme

YÖK'ten üniversite programlarında yeni bir düzenleme için kollar sıvandı. Programlarındaki isim kargaşasına son vermek yeni hazırlık çalışması YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu.

Yüksek Öğretim Kurulu üniversite programlarındaki isim kargaşasına son vermek için harekete geçti. 

Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlarda isim kargaşası yaşandığını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık" dedi.

'Ortak isimler altında birleşecek'

"Bu çalışma ile yükseköğretim sistemimizdeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak eş değer programlar bilim kurullarınca üzerinde uzlaşılan ortak isimler altında birleştiriliyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla hazırlanan taslağın üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldığını belirtti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç

Görüş ve öneriler 25 Kasım'a kadar gönderilebilecek

Saraç açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bütün paydaşlar, görüş ve önerilerini 25 Kasım'a kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek. Gelen görüş ve öneriler, oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacak"

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